Ижевск, , 12:42 — REGNUM Глава Удмуртии Александр Бречалов 26 июня проголосовал по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ на избирательном участке в ижевской школе №16. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Пресс-служба правительства Удмуртии

Он заверил, что с точки зрения безопасности все подготовлено безупречно. Положительно он отозвался и об организации избирательного процесса. Также Бречалов призвал всех жителей республики прийти и проголосовать.

«За или против — это ваше личное дело и личная ответственность. Но проявить свою гражданскую позицию и прийти на избирательный участок надо обязательно. В свое время еще Уинстон Черчилль сказал: «Плохую власть выбирают хорошие люди, которые не ходят на выборы», — процитировал знаменитого коллегу Бречалов.

Глава Удмуртии подчеркнул, что социальный блок поправок очень важен. Причем то, что отражено в поправках, уже сейчас действует в рамках национальных проектов.

«Очень важна поправка о труде, где говорится о защите достоинства и уважении человека труда. И то, что Удмуртия в эти дни голосует за города трудовой доблести — Ижевск и Воткинск — это очень заслуженно», — отметил глава региона.

ИА REGNUM напоминает, голосование стартовало 25 июня и продлится до 1 июля. 1 июля объявлено нерабочим днем с сохранением заработной платы, то есть следующая рабочая неделя, как и текущая, будет четырёхдневной.