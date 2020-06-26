Вена, , 12:46 — REGNUM Российские оборонные расходы в 20 раз меньше, чем военный бюджет НАТО. Это говорит о попытках стран Североатлантического альянса добиться военного превосходства, заявил исполняющий обязанности руководителя делегации РФ Андрей Воробьев на ежегодной конференции ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности в Вене.

Он отметил, что ни о какой сдержанности в военных расходах говорить уже не приходится. В НАТО также происходит наращивание вооружений и техники. Количество боевой авиации в семь раз больше, чем у России, кораблей — в четыре раза больше, танков и артиллерии — в три раза.

«На этом фоне в западных странах продолжается циничная пропагандистская кампания о «российской агрессии», — говорится в тексте выступления Воробьёва, предоставленном ТАСС.

НАТО интенсифицирует военную активность, что приводит к непредсказуемой военно-политической ситуации. Россия, напомнил дипломат, не раз предлагала взаимные шаги по по снижению военной напряженности, однако реакции на эти инициативы нет.