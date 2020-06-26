Москва, , 12:37 — REGNUM Решение, которое позволит президенту РФ Владимиру Путину избираться на новый срок, сделает Россию более конкурентной, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он обратил внимание на поправку к Конституции, предложенную депутатом Валентиной Терешковой («Единая Россия»), позволяющую Путину принять участие в выборах главы государства в 2024 году.

«Мы считаем, что это очень важное положение, которое также вынесено на голосование. Оно делает страну сильнее уже сразу после поддержки этой нормы. Мы видим, какой сегодня мир, видим, какая конкуренция, зачастую, недобросовестная по отношению к нашей стране. Наш президент сильный. С ним считаются. Само решение, дающее ему право принимать участие в выборах, делает нас более конкурентными», — цитирует Володина пресс-служба нижней палаты парламента.

«Путин — наше преимущество. И поэтому мы должны бороться за эту возможность, должны ее предоставить, а дальше уже он сам решит», — подчеркнул он.

В целом же, по словам спикера Госдумы, выборы в России конкурентные.

«Да и когда мы говорим о выборах, у нас все выборы конкурентные. У нас есть регионы, где побеждают представители оппозиционных партий, есть регионы, где побеждают представители парламентского большинства. Поэтому все определят граждане… Но мы должны заложить такие основы ‑ и предлагаем это сделать в виде поправок к Конституции — которые сделают страну сильнее и повысят благосостояние людей, повысят гарантии, права, защитят свободы», — заявил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, спикер Госдумы Вячеслав Володин в Москве принял участие в голосовании поп правкам к Конституции.

Читайте ранее в этом сюжете: Володин призвал граждан проголосовать по поправкам к Конституции

Читайте развитие сюжета: Миронов прогнозирует серьёзный разворот во внутренней политике России