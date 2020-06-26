Москва, , 12:29 — REGNUM Законопроект, вводящий ограничения на торговлю никпэками, Госдума обсудит во втором чтении летом, если правительство РФ заявит о его приоритетности, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июня.

«Госдума обратится в правительство и попросит определить, является ли законопроект по госрегулированию некурительной никотинсодержащей продукцией приоритетным. В том случае, если этот вопрос решиться положительно, он будет включен в план думской повестки и будет рассмотрен на одном из оставшихся пленарных заседаний», — заявил вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев («Единая Россия»).

Вместе с тем, по словам парламентария, до конца весенней сессии Госдума должна рассмотреть порядка 70 приоритетных правительственных проектов законов, направленные на реализацию мер поддержки граждан и экономики.

Гордеев принял участие в заседании Государственного антинаркотического комитета. В ходе заседания Госдуме рекомендовано ускорить работу по принятию поправок к законопроекту, предусматривающему установление на федеральном уровне ограничений и запретов в сфере оборота и рекламы ННП. Роспотребнадзор предлагает установить запрет на торговлю некурительной никотинсодержащей продукцией по аналогии с табачными изделиями. Законопроект подготовлен к рассмотрению во втором чтении.

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