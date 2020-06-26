Тбилиси, , 12:54 — REGNUM Власти Грузии оказывают слишком «большое влияние» на деятельность различных госучреждений. Такая оценка ситуации в стране дана в отчете неправительственной организации (НПО) Transparency International Georgia, опубликованном 26 июня на сайте НПО.

Авторы доклада заявляют, что на работу правительства, СМИ, бизнеса и судов имеется неформальное влияние со стороны властей. В отчете по 100-бальной шкале дана оценка независимости 12 наиболее важных институтов страны.

«Большинство наиболее важных институтов страны в настоящее время не в состоянии должным образом обеспечить демократическое управление и предотвратить коррупцию. Из 12 учреждений, оцененных организацией, только три имеют высокий или близкий к высокому итоговому баллу: Народный защитник (80,5), Служба государственного аудита (73,5) и Избирательная администрация (68)», — говорится в отчете.

В НПО заявляют, что правящая партия «Грузинская мечта» якобы имеет привилегированный доступ к «ресурсам». Также авторы отчета обвиняют чиновников в нападках на представителей «гражданского общества» и народного омбудсмена.

Напомним, Transparency International была создана бывшим директором Всемирного банка Петером Айгеном в 1993 году. Штаб-квартира организации находится в Берлине, имеется более 100 офисов в разных странах.

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