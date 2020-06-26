Москва, , 12:00 — REGNUM Тот факт, что акция совпала с началом общенародного голосования по поправкам к Конституции РФ, заставляет задуматься над мотивами действий американских дипломатов. Так депутат Госдумы, член Комитета по международным делам, директор Института Русских стратегий (РУССТРАТ) Елена Панина прокомментировала решение американских дипломатов вывесить флаг ЛБГТ-сообщества на здании посольства США в Москве.

«Принципиально важно, что подобная акция состоялась именно в день, когда началось общенародное голосование по конституционным поправкам, закрепляющим, в частности, концепцию брака как мужчины и женщины», — заявила Панина.

По мнению политика, эта акция — одновременно и пощечина Трампу, высказывавшему негативное отношение к подобным мероприятиям, и неприкрытый вызов России и российскому обществу, разделяющему идеологию традиционных ценностей.

«Глубинное государство США, о котором столько писали и говорили прежде, дало понять российскому народу, что в любом случае не примет его выбор, что будет жестко и цинично навязывать нам свои представления о жизни, вплоть до самых интимных ее сторон.

По поводу этого события было много юмора, но отнестись к нему надо предельно серьезно.

Вершители судеб Америки, ни во что не ставящие Трампа, хотят быть также и вершителями судеб России. Мы должны быть готовы дать ответ на этот вызов», — констатировала Панина.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД РФ отреагировал на ЛГБТ-флаг мелодией из «бара» «Голубая устрица»