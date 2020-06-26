Москва, , 11:57 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин принял участие в голосовании по поправкам к Конституции на избирательном участке №75 Пресненского района Москвы.

Володин призвал граждан РФ участвовать в голосовании, отметив, что поправки к Конституции направлены на то, чтобы сделать страну сильнее, повысить благосостояние граждан, защитить их права.

«Голос каждого делает нашу страну сильнее», — цитирует Володина пресс-служба нижней палаты парламента.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, проголосовать по поправкам к Конституции можно будет по 1 июля включительно.

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