Москва, , 12:03 — REGNUM Российско-белорусское соглашение о взаимном признании виз будет способствовать развитию иностранного туризма и транзитных возможностей обеих стран. Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук РИА Новости.

Соглашение о взаимном признании виз подписали ранее в июне министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей.

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По словам Полищука, раньше для пересечения гражданами третьих стран российско-белорусской границы не было правовой основы, так как на этом рубеже отсутствуют пункты пропуска. Теперь пятая статья соглашения предусматривает такую возможность.

«Появляются условия для нормального перемещения иностранцев», — отметил дипломат.

Полищук добавил, что Минск и Москва не стали вводить единую визу Союзного государства, так как это довольно сложный процесс, а сначала признали визы другой стороны. Подписанное соглашение направлено на создание единого российско-белорусского визового пространства.

Как сообщало ИА REGNUM, соглашение о взаимном признании виз никак не отразится на гражданах России и Белоруссии, изменения коснутся только иностранцев.