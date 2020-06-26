Джакарта, , 11:49 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо считает, что страны-члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) могут преодолеть последствия пандемии, сообщает Antara.

«Президент заявил, что Ассоциация смогла пережить трудные времена и меняющиеся ситуации», — заявила министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди, которая вместе с главой государства присоединилась к онлайн-саммиту АСЕАН.

«В настоящее время страны АСЕАН сталкиваются с двумя основными проблемами, а именно с борьбой с COVID-19 и его воздействиями, а также с социально-экономическими проблемами», — отметила Ретно Марсуди.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Индонезии Ретно Марсуди заявила, что борьба с пандемией станет приоритетной темой для обсуждения на 36-м саммите АСЕАН, который пройдет в онлайн формате 26 июня 2020 года.

Подробнее в материале: Глава МИД Индонезии: борьбу с COVID-19 обсудят на саммите АСЕАН

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