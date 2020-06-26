Дамаск, , 11:40 — REGNUM Соединенные Штаты готовы выпустить беженцев из сирийского лагеря Эр-Рукбан в обмен на помощь для подконтрольных им боевиков. Об этом заявили руководители штабов РФ и Сирии по возвращению беженцев Михаил Мизинцев и Хусейн Махлюф.

Отмечается, что Россия и Сирия продолжают прилагать усилия для скорейшего расформирования лагеря Эр-Рукбан.

Однако единственным препятствием остается «лицемерная» позиция Вашингтона, который заявляет о своей приверженности общепризнанным гуманитарным ценностям, «но при этом не делает ничего для их соблюдения».

«Американская сторона стремится обеспечить подконтрольных ей боевиков (в обмен на беженцев из лагеря)», — говорится в заявлении.

Напомним, ранее в совместном заявлении межведомственных координационных штабов РФ и Сирии сообщалось, что ситуация с распространением коронавируса в лагере беженцев Эр-Рукбан будет изучена ООН по просьбе сирийских властей. Вместе с тем беспокойство Дамаска вызывает стремление США обеспечить подконтрольных им боевиков в Эр-Рукбане гуманитарными грузами.

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