Архангельск, , 11:40 — REGNUM Региональный оператор по обращению с ТКО в Архангельской области остался без генерального директора — Анатолий Назаров покинул пост главы компании «ЭкоИнтегратор» 23 июня. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании.

«Анатолий Назаров возглавлял компанию в сложный период старта реформы по обращению с ТКО в Архангельской области и начала деятельности Регионального оператора. Под его руководством сформирована команда специалистов, созданы обособленные подразделения в районах области, обеспечен вывоз коммунальных отходов с большей части территории региона. Анатолий Назаров покинул должность гендиректора по соглашению сторон», — сообщили в пресс-службе.

В компании идет процедура согласования кандидатуры нового руководителя Регионального оператора по обращению с ТКО.

Как сообщало ИА REGNUM, «ЭкоИнтегратор» приступил к работе в качестве регионального оператора по обращению с ТКО в Архангельской области с 1 января 2020 года. За это время регион был несколько раз близок к мусорному коллапсу из-за конфликта между оператором и перевозчиками ТКО. В конечном итоге перевозчики пожаловались в открытом обращении губернатору, что 4 месяца работы в регионе их подвели к банкротству.