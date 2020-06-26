26 июня 2020 | Время чтения 4 мин

Анализируя последствия карантина для здоровья и благосостояния граждан, нетрудно заметить: чем либеральнее губернатор и жестче карантин — тем тяжелее карантинные последствия, и в плане экономики, и в плане здоровья. Стивен Мур, обсуждая промежуточные итоги карантина в США, не считает это совпадением.

Игорь Юдкевич, , 16:04 — REGNUM Самый последний отчет о рабочих местах в США показал, что девять из десяти штатов с уровнем безработицы выше 14% находятся в либеральных штатах — «синих», то есть управляемых представителями Демократической партии. Если располагать их от самого высокого до самого низкого — среди них — уровня безработицы, то получится следующая картина: Невада (25,3%), Гавайи (22,6%), Мичиган (21,2%), Калифорния (16,3%), Род-Айленд (16,3%), Массачусетс (16,3%), Делавэр (15,8%), Иллинойс (15,2%), Нью-Джерси (15,2%) и штат Вашингтон (15,1%). Я называю это «депрессией синего штата».

Коронавирус в США Иван Шилов © ИА REGNUM

С другой стороны, штаты с самым низким уровнем безработицы по стране — это консервативные «красные» штаты, то есть республиканские: Небраска (5,2%), Юта (8,5%), Вайоминг (8,8%), Аризона (8,9%) и Айдахо (8,9%).

Вряд ли это поразительная новость. Либералы настроены таким образом, что их политика особенно враждебна малому предпринимательству. Либералы любят работу, но ненавидят работодателей. Во время пика противодействия распространению коронавирусной инфекции у демократических губернаторов были самые строгие экономические ограничения, и они же допускали, чтобы во время уличных беспорядков предприятия горели и разграблялись.

Демократические и республиканские штаты в США. Красный- республиканцы, Синий-демократы

Распад в Америке демократических штатов не является приметой нашего времени, такая ситуация продолжается уже по меньшей мере три десятилетия. Для примера: за последние пять, десять, двадцать или тридцать лет республиканские штаты с низкими налогами создали вдвое больше рабочих мест, чем демократические штаты с высокими налогами.

Получается, что либерализм вреден и для ваших кошельков, и для экономики в целом. Избиратели это понимают. Опросы показывают, что даже люди, которые не любят президента Дональда Трампа, согласны с тем, что он был бы лучше для рынка труда и для экономики, чем Джо Байден.

Но стандартный ответ средств массовой информации и либеральных ученых заключается в том, что политика демократического штата делает нашу жизнь более безопасной и здоровой. Эти жадные рыночники ставят жадность и корпоративные прибыли выше спасения жизней.

Американский супермаркет во время коронавируса Cnic.navy.mil

Это подмена понятий. Почти все согласны с тем, что спасение жизней во время пандемии должно быть главным политическим приоритетом, вопрос в том, как вы обеспечиваете безопасность людей? По крайней мере теперь мы знаем, что строгий карантин не увеличил нашу безопасность. В штатах, которые никогда не закрывались на карантин, таких как Монтана, Айдахо и Вайоминг, был самый низкий уровень смертности от коронавируса среди населения. В штатах с самой строгой политикой изоляции, включая Нью-Йорк, Нью-Джерси, Коннектикут, Род-Айленд и Мичиган, смертность была в три-восемь раз выше, чем в среднем по стране. Во всех этих штатах, за исключением Массачусетса, — демократические губернаторы.

Проще говоря, люди, живущие в демократических штатах, более чем в два раза чаще умирают от коронавируса, чем те, кто живет в штатах республиканских. Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо недавно заявил, что он хочет обезопасить жителей Нью-Йорка, не допуская флоридцев в небоскреб Эмпайр-стейт. Он что, шутит? Уровень смертности в Нью-Йорке от COVID-19 в десять раз выше, чем во Флориде. Это все равно, как если бы Мексика сказала американцам на границе: «Мы вас к себе не пустим».

Новые случаи коронавируса выявляются чаще в республиканских штатах, которые открылись для бизнеса быстрее, чем демократические, и мы должны будем посмотреть, как это сработает. Но смертность, особенно в домах престарелых, в демократических штатах остается намного выше. Более того, исследования в настоящее время показывают, что вызванные карантином неблагоприятные последствия для здоровья (самоубийства, отсроченное лечение рака и проблем с сердцем, депрессия, супружеское насилие и жестокое обращение с детьми, алкоголизм и передозировка наркотиков — лишь некоторые примеры) могут равняться числу жизней, спасенных благодаря карантину. И эти связанные с карантином смерти гораздо более распространены в демократических штатах, которые закрылись на карантин.

Протесты против карантина в Огайо. США Becker1999

Ну и наконец: если вы хотите создать для своей семьи безопасную и свободную от преступности среду, рассмотрите анализ Фонда наследия, который показал, что 18 из 20 самых опасных городов управляются мэрами-демократами.

Итак, поздравляю правительство. Эндрю Куомо из Нью-Йорка, Гретхен Уитмер из Мичигана и Дж. Б. Притцкера из Иллинойса. Вы занимаете последнее место по работе и здоровью. И подумать только, что средства массовой информации возвещают о них как о суперзвездных лидерах Америки.