Кишинёв, , 11:28 — REGNUM Решение об уходе на трехдневный срок на самоизоляцию по возвращении из России принял президент Молдавии Игорь Додон. Он заявил об этом 26 июня в эфире передачи «Президент отвечает», транслируемой на его странице в соцсети Facebook.

«Я принял решение, что 2−3 дня я возьму паузу и не буду участвовать в публичных мероприятиях, это своеобразная самоизоляция», — заявил Додон.

Также он отметил, что 28 июня сдаст тест на коронавирусную инфекцию и, в случае если данный тест покажет отрицательный результат, 29 июня, в понедельник, Додон вернется к своей работе.

Кроме этого, молдавский лидер рассказал, что все члены делегаций, которые принимали участие 24 июня в параде Победы в Москве, сдали по нескольку тестов на коронавирус до поездки в российскую столицу и ещё один — прибыв в Москву. Сам Игорь Додон сделал три таких анализа.

Напомним, ранее стало известно, что на данный момент в Молдавии выявлено 15 453 подтверждённых случаев заражения SARS-CoV-2 при 502 летальных исходах от COVID-19.