Нижний Новгород, , 11:17 — REGNUM «Мы должны мыслить категориями вечности. Голосуя, мы должны думать о том, как будем об этом рассказывать своим детям лет через двадцать. Моменты, связанные с текущим избирательным циклом, уже устареют, зато все остальное останется актуальным», — глава Нижегородской области Глеб Никитин рассказал ИА REGNUM об отношении к референдуму по правкам в Конституцию."Мне импонирует в Конституции то, что она становится историческим документом, характеризующим момент и конкретную страну. Конституции многих государств имеют отпечаток или подпись времени внутри этих документов. Где-то бог упомянут, как в США. У нас тоже «хранимая богом родная земля» есть в гимне, сейчас будет и в Конституции. Мы поборники традиционных ценностей, консервативного подхода, но без отрицания и нетерпимости. Сейчас это находит отпечаток в документе», — отметил глава области.

Рассказал Глеб Никитин и об отношении к инициативе об обнулении президентских сроков.

«Что касается поправок про «обнуление», которые вызывают огромное количество споров, можно было спросить «как я к этому отношусь». Я никак не отношусь. Не я эту поправку вносил, а депутат Государственной думы Валентина Терешкова. Я всегда говорил, что эта поправка действует по большому счету в ближайшем историческом периоде, в ближайшие избирательные циклы.

Мы должны мыслить категориями вечности. Голосуя, мы должны думать о том, как будем об этом рассказывать своим детям лет через двадцать. Моменты, связанные с текущим избирательным циклом, уже устареют, зато все остальное останется актуальным. И вот на эту тему можно будет поговорить — я голосовал «за» или «против», например, традиционных семейных ценностей или включения упоминания бога в Конституцию? Это будет интересный диалог с ребенком».

По мнению губернатора Нижегородской области, каждый житель России, вне зависимости от того поддерживает ли он предлагаемые поправки в Основной закон или выступает против, должен участвовать в референдуме.

«Отказ голосовать схож с тем как страус засовывает голову в песок — это уход от дискуссии, уход от принятия тяжелого решения. Поэтому я обращаюсь ко всем — идите и проявите свою позицию».