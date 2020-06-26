Киев, , 11:14 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский уволил двух заместителей руководителя Службы внешней разведки (СВР) Екатерину Слядневу и Сергея Трегубенко. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте офиса президента Украины.

Подполковник Сляднева работала в СВР с 24 июля 2019 года. До этого она работала в прокуратуре Запорожской области.

Трегубенко назначили на должность заместителя главы СВР 25 июня 2018 года. Ранее он работал в подразделениях МВД Украины, занимающихся логистикой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Украины назначило Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования Украины.

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