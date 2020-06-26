Берлин, , 11:10 — REGNUM Перспектива проведения очередного саммита «нормандского формата» отодвигается из-за позиции Украины, из-за нежелания Киева идти на прямой диалог с Донецком и Луганском. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев в опубликованном 26 июня интервью РИА Новости.

Он подчеркнул, что Россия не меняла позицию относительно возможной встречи лидеров «нормандской четвёрки» — России, Украины, ФРГ и Франции. Конфликт в Донбассе может быть решён не количеством мероприятий, а полной имплементацией Минских соглашений.

«Отсутствие реального продвижения кроется в упорном нежелании Киева вести прямой диалог с Донецком и Луганском, что отдаляет перспективы проведения следующего «нормандского» саммита», — сказал Нечаев.

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Он отметил, что работа по подготовке саммита не останавливается, представители стран-участников «продолжают усилия по поиску компромиссных развязок».

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий саммит стран «нормандской четверки» прошёл в Париже в декабре 2019 года. Его участники подтвердили, что Минские соглашения остаются основой для работы. Следующий саммит должен был пройти весной 2020 года в Берлине, однако он не состоялся в том числе из-за пандемии коронавируса.

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