Новосибирск, , 10:59 — REGNUM Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сегодня, 26 июня, принял участие во Всероссийском голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ. Он отметил, что «это событие номер один во внутренней политической жизни страны во все времена».

«Потому что именно этот документ определяет и конституционный строй, и форму правления, и основные социальные, экономические, политические гарантии граждан Российской Федерации, внутреннее мироустройство страны, — цитируют «Вести Новосибирск» Локтя. — Поэтому событие это всегда важнейшее. Оно важнее, чем все другие голосования. Я беру на себя смелость так оценить. Я об этом говорю и как гражданин своей страны, Российский Федерации, и как мэр».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что активное участие в голосовании принимают известные жители Новосибирской области.

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