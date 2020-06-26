Джакарта, , 10:49 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди раскрыла ряд причин, по которым международное сообщество должно отклонить план Израиля по аннексии палестинской территории. Об этом, как сообщает Sindonews, глава МИД Индонезии заявила на заседании Совета безопасности ООН.

На встрече под председательством Франции Ретно Марсуди заявила, что слишком долго народ Палестины сталкивался с несправедливостью, нарушениями прав человека и плохой гуманитарной ситуацией. Глава МИД Индонезии объяснила, что аннексия представляет собой угрозу для будущего палестинского народа.

«Выбор за вами: встать на сторону международного права или закрыть глаза на ту сторону, которая допускает действия, противоречащие международному праву?», — заявила Ретно Марсуди.

По её словам, есть три причины, по которым мир должен выступить против аннексии палестинских территорий. Во-первых, официальный план Израиля по аннексии палестинских территорий является нарушением международного права.

Во-вторых, по словам главы МИД Индонезии, план Израиля является проверкой авторитета и легитимности Совета Безопасности ООН в глазах международного сообщества.

«Любой, кто угрожает международному миру и безопасности, должен быть привлечен к ответственности перед Советом Безопасности ООН. Не должно быть двойных стандартов», — отметила Ретно Марсуди.

В-третьих, аннексия, по словам Ретно Марсуди, нанесет ущерб всей перспективе на мир.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Индонезия предложила другим государствам — членам Ассоциации стран Юго-Восточной Азии отвергнуть запланированную Израилем аннексию палестинских территорий.

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