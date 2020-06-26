Москва, , 10:25 — REGNUM В Госдуме возмущены планами замглавы правительства РФ Виктории Абрамченко ввести ответственность для перевозчиков санкционной продукции.

Вопрос о наказании для транспортных компаний, которые ввозят в Россию попавшие под эмбарго продукты, обсуждался на состоявшемся на прошлой неделе совещании у вице-премьера Виктории Абрамченко, сообщил РБК один из участников встречи.

«Если кто-нибудь не подскажет мадам Абрамченко, что за груз должен отвечать собственник груза или грузоотправитель, она так и сделает — назначит виновным перевозчиков. А то, что водителей зачастую даже не допускают в грузовые терминалы, где идет загрузка товара — эти детали из жизни «глубинного народа» шерифа не волнуют», — отметил депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия») в ТГ-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, запрет на ввоз продуктов из ЕС, Канады, Австралии, Норвегии и других стран Россия ввела в августе 2014 года в ответ на их санкции из-за присоединения Крыма и ситуации в Донбассе. Среди товаров, которые нельзя ввозить, — молочные продукты и сыры, некоторые виды мяса (говядина, свинина и птица), рыба и морепродукты, овощи и фрукты.