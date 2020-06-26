Вашингтон, , 10:31 — REGNUM 25 июня президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланьей посетил Мемориал ветеранов Корейской войны в Вашингтоне. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, чета возложила венок к памятнику и почтили память погибших минутой молчания.

Отмечается, что это первый случай, когда Трамп посещает мемориал с момента инаугурации.

Известно, что глава Белого дома также побеседовал с присутствующим на церемонии послом Южной Кореи в США Ли Су Хёком. Он выразил обеспокоенность и озабоченность нынешней ситуацией на Корейском полуострове, а также передал послание президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину.

Напомним, что американские солдаты сражались в годы Корейской войны на стороне Южной Кореи в составе миротворческих сил ООН. По официальным данным, погибли почти 38 тыс. Американских солдат.