Берлин, , 10:41 — REGNUM Логика шантажа и угроз со стороны США в отношении газопровода «Северный поток — 2» («СП-2») отвергаются властями ФРГ и немецкими бизнес-кругами. Об этом 26 июня сообщил посол России в Германии Сергей Нечаев, его слова приводит РИА Новости.

«Правительство ФРГ, германские бизнес-круги решительно отвергают логику шантажа и угроз», — заявил Нечаев.

Также он отметил, что в Германии подтверждают то, что реализация газопровода «СП-2» требуется экономике страны, как коммерческий проект, в условиях отказа от газовой и угольной генерации.

Кроме этого, посол в России указал, что российская сторона исходит из того, что ввиду этого поддержка Германией «СП-2» будет продолжаться и газопровод введут в строй, несмотря на все усилия его недоброжелателей.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ответные меры на случай введения Соединёнными Штатами санкций против «Северного потока — 2» готовят власти Германии.