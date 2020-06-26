Москва, , 10:23 — REGNUM В Госдуме удивлены богатству фантазии украинских политиков, которые ищут способы вернуть Крым, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июня.

«Остается удивляться богатству фантазии украинских политиков, которые неустанно ищут новые варианты для так называемого «возвращения» Крыма», — отметил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Экс-президенту Украины Петру Порошенко очень важно сохранить свое присутствие в информационном поле, отметил парламентарий.

«Для этого он использует традиционные темы украинской политики — возращение Крыма и участие России в конфликте на Донбассе. Первое — невозможно, второе — чистая ложь, но это никогда не смущало украинских русофобов и тех, кто поддерживает антироссийский градус на Украине из-за рубежа», — сказал он.

Украина якобы получила «уникальный шанс» вернуть Крым в связи с тем, что Россия не сможет обеспечить финансирование полуострова из-за экономического кризиса, заявил бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире радиостанции «Тризуб».

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