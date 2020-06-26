Москва, , 10:17 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский проголосовал за поправки в Конституцию.

«Это главный закон нашей страны, паспорт России. В Конституции нет фамилий и названий партий. Многое из того, что ЛДПР предлагала вошло в поправки: только два президентских срока без слова «подряд», упоминание русского народа как государствообразующего, множество социальных новшеств, как индексация пенсий», — отметил Жириновский.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в России началось голосование по поправкам в Основной закон.