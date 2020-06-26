Лилонгве, , 10:28 — REGNUM Министр местного самоуправления Малави ушел в отставку через два дня после начала голосования на повторных президентских выборах, в которых президент Питер Мутарика столкнулся с серьезной конкуренцией со стороны оппозиционного кандидата Лазаруса Чакверы. Об этом передает ВВС Africa.

Министр Бен Фири попрощался с коллегами в правительстве в четверг, 25 июня, и передал наилучшие пожелания своему преемнику.

Его отставка рассматривается некоторыми как намек на то, что Мутарика проиграл голосование, однако в избирательной комиссии объявили только небольшую часть результатов.

Несмотря на то, что избирательная комиссия Малави еще не объявила официальные результаты повторных президентских выборов, государственный телеканал MBC сообщает, что оппозиционный кандидат Лазарус Чаквера набрал 60% голосов избирателей, по итогам выборов в 25 из 28 округов. Репортеры информационного агентства Reuters описывают лидерство Чакверы как «неприступное».

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