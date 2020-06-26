Ставрополь, , 09:55 — REGNUM Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров принял участие в общероссийском голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ. Глава региона отдал свой голос на одном из участков в краевой столице, сообщили ИА REGNUM 26 июня в пресс-службе губернатора.

«Конституция — это фундамент нашего государства, основа его развития, она определяет жизнь нашей страны, всех ее регионов на десятилетия вперед. Сегодня мы голосуем не просто за наше будущее, а за будущее наших детей. Поэтому я поддерживаю изменения в Конституцию и всех приглашаю принять участие в голосовании», — прокомментировал свое решение Владимиров.

На Ставрополье открыто почти 1,4 тыс. избирательных участков. Отмечается, что голосование организовано в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, все участники обеспечены средствами индивидуальной защиты.