Сеул, , 09:53 — REGNUM Правительство Южной Кореи выделит 92 млрд вон (~$75,5 млн) на борьбу с коронавирусом в 13 развивающихся странах. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства стратегии и финансов страны.

По их словам, $70 млн будут выделены из фонда сотрудничества в области экономического развития, еще $5,5 млн — через целевые фонды Всемирного банка и Европейского банка.

Отмечается, что данные средства будут направлены на закупку и поставку медицинского оборудования, защитной одежды и наборов для диагностики коронавируса.

Кроме того, правительство Южной Корее намерено оказать помощь странам в создании системы мониторинга инфекционных заболеваний, а также поделиться опытом борьбы с вирусом.

В числе стран-получателей помощи Эфиопия, Мьянма, Индия, Пакистан, Папуа—Новая Гвинея, Соломоновы острова, Филиппины и Южный Судан.