Тюмень, , 09:45 — REGNUM В Тюменской области отмечается высокая явка на избирательные участки для голосования по поправкам в Конституцию РФ. Об этом сообщил председатель регионального избиркома Игорь Халин на брифинге 26 июня.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ стартовало в Тюменской области 25 июня и продлится до 1 июля. Избирательные участки работают в ежедневном режиме с 8:00 до 20:00.

В первый день голосования в облизбирком поступило одно обращение о нарушении санитарных норм в помещении участковой комиссии №2966. Данная информация не подтвердилась, отметил Игорь Халин.