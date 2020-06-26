Вашингтон, , 09:56 — REGNUM Президент США Дональд Трамп назвал своего бывшего помощника по национальной безопасности Джона Болтона сумасшедшим маньяком, который только и хотел, что сбросить на людей бомбы. Об этом Трамп заявил в опубликованном 25 июня фрагменте интервью телеканалу Fox News.

По словам Трампа, Болтон слыл сумасшедшим, так как «хотел лишь бомбить людей» и призывал к войне с Россией или Китаем. Глава США добавил, что всегда получал на переговорах желаемое, если с ним рядом находился «этот маньяк Болтон», ведь присутствие экс-помощника якобы указывало на готовность Трампа «применить бомбы».

Американский лидер добавил, что его бывший советник плохо справлялся с работой, не проявлял ума и сметливости. Болтон никогда не улыбался, а это многое говорит о человеке, отметил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, Болтон выпустил книгу о своей работе в Белом доме, где Трамп выставлен весьма неприглядно. Президент США пригрозил посадить своего бывшего советника в тюрьму и конфисковать у него все деньги.

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