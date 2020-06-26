Аккра, , 09:41 — REGNUM Президент Ганы Нана Акуфо-Аддо принес извинения за снос здания внутри комплекса Верховной комиссии Нигерии в столице страны, Аккре. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление президента Нигерии Мухаммаду Бухари.

В соответствии с заявлением, лидер Ганы сообщил президенту Бухари в ходе телефонного разговора, что будет проведено полное расследование инцидента. Некоторые подозреваемые были арестованы и предстанут перед судом, добавил он.

По сообщениям местных СМИ, вооруженные люди следили за тем, как недавно построенное здание Верховной комиссии сносят бульдозерами рано утром в субботу, 20 июня. Согласно статье, опубликованной на веб-сайте Верховной комиссии Нигерии в Гане, операцию по сносу возглавил бизнесмен, который ранее утверждал, что он владеет землей, на которой было возведено здание.

Здание предназначалось для проживания сотрудников и дипломатов, которые прибывали в страну. Министр иностранных дел Ганы Ширли Айоркор Ботчуи заявила, что правительство как можно скорее восстановит здание до его первоначального состояния.

Она добавила, что Верховной комиссии будет выдан документ о праве собственности на землю. Ботчуи подчеркнула, что Гана привержена обеспечению безопасности членов дипломатического корпуса и что ее правительство привлекает Нигерию для участия в совместном урегулировании напряженности между двумя странами.