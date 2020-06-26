Кропивницкий, Украина, , 09:43 — REGNUM Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали бывшего главу администрации Кировоградской области вместе с одним из работников администрации. Об этом сообщили 25 июня в пресс-службе ведомства.

У чиновников нашли сумку, в которой оказалось 250 тыс. гривен или более $9 тыс. По версии следствия, подозреваемые могли получить часть взятки, общая сумма которой составляла 1,8 млн гривен или свыше $67 тыс. Эти деньги подозреваемые могли требовать от руководителя одного из органов государственной власти в области за невмешательство в его деятельность.

В сообщении не названы имена фигурантов, однако журналисты издания «Украинская правда» утверждают, что речь идёт о бывшем главе Кировоградской области Андрее Балоне, который был уволен 25 июня по решению правительства Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Высший антикоррупционный суд Украины назначил меру пресечения в виде личного обязательства бывшему министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну. Его подозревают в нанесении ущерба государственному бюджету на сумму более 30 млн гривен или более $1 млн.

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