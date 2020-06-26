Брюссель, , 09:37 — REGNUM 25 июня в Брюсселе представители Южной Кореи и ряда стран Европейского союза подписали пересмотренное «горизонтальное» соглашение по воздушному сообщению. Об этом сообщает Chosun Biz со ссылкой на представителей южнокорейского министерства земли, инфраструктуры и транспорта.

По их словам, необходимость в пересмотре документа возникла после выхода Великобритании из состава ЕС.

В рамках данного соглашения авиакомпании Южной Кореи и 22 стран Евросоюза, с которыми подписано соглашение, могут свободно выполнять авиарейсы между странами.

После выхода Британии из экономического блока в состав Евросоюза входят 27 стран-членов. Подписанное соглашение не будет распространяться на пять стран-членов ЕС, включая Ирландию и Литву, поскольку между Южной Кореей и данными странами в настоящее время не подписано авиационное соглашение.

Отмечается, что во второй половине 2020 года стороны проведут встречу, в рамках которой обсудят укрепление транспортного сотрудничества, включая авиацию и железные дороги.