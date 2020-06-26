Вашингтон, , 09:35 — REGNUM Любое количество предвыборных дебатов с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом готов провести действующий глава государства Дональд Трамп. Об этом Трамп заявил на встрече с избирателями, которую организовал телеканал Fox News.

Президент США прокомментировал мнение политических обозревателей, которые сочли признаком ослабления позиций его готовность выйти против Байдена в более чем трёх дебатах. Трамп заявил, что с дебатами у него «нет проблем», и их количество не имеет значения.

«Я проведу столько дебатов, сколько они [демократы] захотят», — подчеркнул американский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, поддержка делегатов предстоящего съезда Демократической партии позволяет Байдену выдвинуть свою кандидатуру в президенты США. В рамках предвыборной борьбы он согласился выступить в трёх дебатах с Трампом.

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