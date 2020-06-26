Самара, , 09:30 — REGNUM Все меры безопасности для исключения распространения коронавируса приняты при подготовке процесса голосования в Самарской области. Об этом 26 июня сообщает пресс-служба регионального правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, 25 июня губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в общенародном голосовании по поправкам к Конституции РФ. После своего волеизъявления он оценил организацию работы избирательного участка.

По словам главы региона, в области хотя и фиксируется спад инфекции, но она все равно есть. В текущем году процесс голосования выстроен с заботой о жизни и здоровье избирателей и оценивается с точки зрения безопасности граждан. Именно поэтому каждому избирателю измеряют температуру. Кроме этого, гражданин получает средства индивидуальной защиты и ручку. Члены избирательной комиссии, сотрудники полиции, а также представители СМИ также защищены. При этом обеспечена необходимая дистанция, отметил он.

Азаров подчеркнул, что принимаемые меры достаточны, чтобы обеспечить безопасность граждан во время процесса голосования.

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