Тбилиси, , 09:08 — REGNUM Тбилисский городской суд 25 июня в очередной раз не стал менять меру пресечения для совладельца оппозиционного телеканала «Мтавари архи» Георгия Руруа и оставил его под стражей. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Руруа задержан с октября 2019 года. Ему предъявлено обвинение в незаконном ношении оружия. Представители оппозиции называют его «политзаключенным» и заявляют о полной невиновности обвиняемого.

Сообщается, что на очередном судебном заседании адвокат обвиняемого ходатайствовал об изменении меры пресечения на залог в размере 10 тыс. лари (около $3250). Представитель прокуратуры возразил и отметил, что Руруа с большой вероятностью может скрыться от правосудия. Также у обвинения есть подозрения, что он может совершить другое преступление.

«Господин судья, я незаконный заключенный, это политическое правосудие в отношении меня», — сделал заявление во время судебного заседания Руруа.

Напомним, оппозиционные партии «Европейская Грузия» и «Единое национальное сопротивление» выдвинули грузинским властям ультиматум. Они заявили, что не будут голосовать за выборную реформу, проведения которой настойчиво требуют, пока Руруа не освободят.

Законопроект по реформе уже принят во втором чтении без участия этих партий. Но представители западных стран требуют, чтобы в третьем чтении реформу поддержали все партии.

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