Париж, , 08:56 — REGNUM Парламент Франции принял законопроект, направленный на борьбу с внезапной остановкой сердца и на повышение осведомленности населения о мерах по спасению жизни, в частности, введя термин «гражданин-спасатель», сообщает Le Figaro.

Издание отмечает, что ежегодно от остановки сердца умирают от 40 000 до 50 000 человек. Треть из них — лица моложе 55 лет.

Законопроект был принят Национальной ассамблеей Франции в первом чтении в феврале 2019 года, а затем был значительно сокращен и переписан Сенатом. Во втором чтении депутаты вновь внесли некоторые корректировки, придя к «приемлемому компромиссу».

В тексте законопроекта фигурирует термин «гражданин-спасатель», целью которого является защита гражданина, помогающего человеку в случае внезапной остановки сердца.

«Этот термин является сигналом, гарантией, дополнительной защитой для всех тех, кто оказывает первую помощь пострадавшему, освобождая от гражданской ответственности, за исключением случаев грубой или умышленной ошибки», — заявил госсекретарь министра внутренних дел Франции Лоран Нуньес.

Законопроект также направлен на повышение осведомленности общественности о мерах по спасению жизни и предусматривает создание национального дня, посвященного борьбе с остановкой сердца.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан принял участие в видеоконференции по Судану.

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