Вашингтон, , 08:59 — REGNUM В США вновь отнесли КНДР к странам, торгующим людьми. Об этом сообщает KBS со ссылкой на доклад госдепартамента США о торговле людьми.

В документе Северная Корея отнесена к третьей категории государств, действия которых, по версии США, не отвечают стандартам борьбы против торговли людьми.

Известно, что США вносят КНДР в данный список 18-й раз с 2003 года.

В Госдепе утверждают, что в Северной Корее придерживаются политики принудительного труда взрослых и детей, а доход, полученный от принудительного труда, используется для финансирования государственной и другой незаконной деятельности.

«Пхеньян не демонстрировал каких-либо усилий по борьбе с торговлей людьми», — говорится в докладе.

Отмечается, что к третьей категории были отнесены 19 стран, среди которых Китай, Россия, Иран, Куба, Сирия и Венесуэла.