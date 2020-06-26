Барнаул, , 08:50 — REGNUM Для алтайского спикера Александра Романенко переход на «домашнее управление» Алтайским краем из-за выявленных носителей коронавируса в его окружении, чуть не стоил провального голосования на сегодняшней сессии Алтайского краевого законодательного собрания. Как сообщает канал «Толковые новости», всего одного голоса не хватило парламентскому большинству — фракции «Единая Россия» — при голосовании по поправкам в региональный Кодекс о выборах, усложняющий сбор подписей избирателей для выдвижения.

После обеда парламентарии настояли на переголосовании по данному вопросу. «Один из единороссов сказал, что два депутата нажали кнопку «против» по ошибке», — поясняет ИА «ПолитСибРу». В итоге — при большом недовольстве коммунистов — неудобная для оппозиции поправка была принята.

Как уже сообщало ИА REGNUM, главы исполнительной и законодательной ветвей власти Алтайского края Виктор Томенко и Александр Романенко социально дистанцировались после того, как в их окружении были найдены носители коронавируса. Ранее их неоднократно критиковали за игнорирование средств индивидуальной защиты.

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