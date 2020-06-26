Нью-Дели, , 08:56 — REGNUM Индийские военные отслеживают концентрацию китайских войск в стратегически важных районах на линии действительного контроля в восточном Ладакхе. Об этом пишет 26 июня газета The Times of India, ссылаясь на военные источники.

Отмечается, что в Ладакхе развёрнут дополнительный контингент индийских войск и вооружения. Тем самым Индия намерена не дать Китаю продвинуться на свою территорию в стратегически важном районе Депсанг-Бульдж.

Индия перебросила на восток Ладакха три пехотные дивизии, а это примерно 30—36 тыс. человек, а также артиллерию и танки. Индийские истребители регулярно поднимаются в небо над регионом, уточняет газета.

Индийские военные располагают информацией о развёртывании Китаем своей группировки вдоль линии действительного контроля в Ладакхе. Это мотострелковая и механизированная дивизии. В долине реки Галван китайские военные строят новый укрепленный лагерь и наблюдательные пункты. Как сообщало ИА REGNUM, в июне у реки Галван произошли столкновения военных Китая и Индии.

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