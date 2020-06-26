Киев, , 08:49 — REGNUM Генеральная прокуратура Украины завела уголовное дело из-за уничтожения растительного покрова в Западной Украине, что могло стать причиной экологической катастрофы в регионе, заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко 25 июня в эфире телеканала ICTV.

По его словам, речь идёт, в том числе, о вырубке лесов. Ведомство даст оценку действиям неких «чиновников», а также проверит ранее заведённые уголовные дела, касающиеся незаконной рубки леса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Западной Украине из-за сильных дождей начались наводнения. В социальных сетях бытует мнение о том, что стихийное бедствие стало результатом массовой незаконной вырубки леса. Украина была вынуждена обратиться к ЕС и НАТО с просьбой помочь в борьбе с разгулом стихии.

Читайте также: Украина попросила помощи у ЕС и НАТО в связи с наводнением