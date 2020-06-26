Южно-Сахалинск, , 08:45 — REGNUM Правительство Японии направило протест России в связи с проведением геологоразведки в Охотском море в районе Курильских островов.

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Как сообщил Интерфакс, геологоразведка проводится в районе островов Шикотан, Кунашир, Итуруп и Хабомаи.

«17 июня мы сделали представление в связи с тем, что это не совпадает с позицией нашей страны по четырем северным островам и не может быть принято. Решение вопроса северных территорий является очень важным, правительство по-прежнему намерено продолжать переговоры с Россией на основе базовой позиции о решении территориальной проблемы и заключении мирного договора», — сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

МИД Японии сообщил, что Россия уведомила японскую сторону о проведении геологоразведочных работ с 18 июня по 18 сентября 2020 года в широких районах Охотского моря.

Как сообщало ИА REGNUM, Япония претендует на четыре острова Курильской гряды — Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи. Позиция России — острова являются неотъемлемой частью России по итогам Второй мировой войны.