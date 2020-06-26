Москва, , 08:44 — REGNUM Иностранные самолёты-шпионы вели свою деятельность у российских границ в количестве 35 единиц за минувшую неделю. Об этом пишет 26 июня газета российских Вооружённых сил «Красная звезда».

«35 самолётов-разведчиков иностранных государств вели воздушную разведку вдоль границ Российской Федерации и сопровождались российскими РЛС», — говорится в публикации.

Указано также, что разведкой занимались и шесть беспилотников. Российские истребители 19 раз поднимались в воздух, находясь на дежурстве, чтобы не допустить нарушения воздушных границ. Ни одного такого нарушения не произошло.

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