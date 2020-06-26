Москва, , 08:35 — REGNUM Иностранные специалисты получили возможность приезжать в Россию на работу после снятия ряда ограничительных мер, сообщили 25 июня в пресс-службе правительства РФ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Иностранным специалистам разрешается однократный въезд в Россию на основании особого списка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что составлять соответствующий список и уведомлять о приезде иностранцев федеральные органы власти будут ФСБ и МВД России. Обязательным условием при этом станет указание пункта пропуска, через который работник планирует совершить въезд в страну, и даты прибытия.

Правительство приняло решение упростить процедуру по итогам рассмотрения обращений аккредитованных дипломатических миссий, деловых ассоциаций, российских и зарубежных компаний. Существовавший ранее запрет был введён в связи с распространением коронавируса.

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