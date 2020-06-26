Сеул, , 08:38 — REGNUM 26 июня опубликованы результаты трехдневного опроса о деятельности президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, сообщает KBS.

Согласно результатам опроса, проведенного исследовательской компанией Gallup Korea в период с 23 по 25 июня среди 1100 человек старше 18 лет, 52% опрошенных поддерживают политику главы государства, что на 3% ниже по сравнению с опросом, проведенным на прошлой неделе. 39% респондентов недовольны политикой президента, что на 4% больше, чем неделю назад.

По мнению специалистов, на снижение положительной оценки повлияло ухудшение отношений между Сеулом и Пхеньяном, подрыв межкорейского отделения связи и распространение северокорейской стороной агитационных листовок.

Среди причин отрицательной оценки респонденты отметили недостаточные усилия для решения экономических и социальных проблем, односторонность политики.

Отвечая на вопрос о минимальном размере оплаты труда на следующий год 56% опрошенных высказали мнение о сохранении МРОТ на уровне текущего года, 28% — об увеличении, 11% — о сокращении.