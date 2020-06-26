Париж, , 08:22 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан принял участие в видеоконференции по Судану, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

После последней встречи «друзей Судана» под председательством Франции 7 мая, конференция, которая проходила под сопредседательством Германии, Организации Объединенных Наций (ООН), Европейского союза (ЕС) и Судана, собрала около сорока международных делегаций.

Глава МИД Франции объявил о выделении 60 млн евро для поддержки правительства Судана.

«Этот вклад свидетельствует о неизменной приверженности Франции поддержке суданского демократического перехода, чтобы новые власти смогли оживить экономику страны и бороться с пандемией COVID-19», — говорится в заявлении ведомства.

Жан-Ив Ле Дриан также напомнил о приверженности президента проведению новой международной конференции высокого уровня в поддержку Судана, когда это будет возможным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Германии, Франции и Италии выпустили совместное заявление, в котором призвали стороны конфликта в Ливии прекратить боевые действия без промедления и каких-либо требований.

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