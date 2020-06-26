Киев, 26 июня 2020, 08:23 — REGNUM МИД Украины обратился к Европейскому союзу и НАТО с просьбой помочь в борьбе с наводнением в западной части страны, сообщили 25 июня в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
В министерстве рассчитывают на поддержку усилий правительства страны по защите жизней и здоровья граждан, а также уменьшения влияния стихийного бедствия на объекты критической инфраструктуру и на хозяйственную деятельность.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям людей, погибших во время наводнения в Западной Украине, а также пообещал, что население региона не оставят в беде.
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