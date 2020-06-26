Киев, , 08:23 — REGNUM МИД Украины обратился к Европейскому союзу и НАТО с просьбой помочь в борьбе с наводнением в западной части страны, сообщили 25 июня в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

«Представительство Украины при ЕС и миссия Украины при НАТО обратились к институтам ЕС и структурам альянса, чтобы активировать механизм гражданской защиты ЕС и привлечь Евроатлантический центр НАТО по реагированию на катастрофы природного и техногенного характера», — рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В министерстве рассчитывают на поддержку усилий правительства страны по защите жизней и здоровья граждан, а также уменьшения влияния стихийного бедствия на объекты критической инфраструктуру и на хозяйственную деятельность.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям людей, погибших во время наводнения в Западной Украине, а также пообещал, что население региона не оставят в беде.

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