Кемерово, , 08:19 — REGNUM Заместитель губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов назвал слухами информацию о массовых нарушениях при строительстве участка железной дороги с ж/д тупиком в 2,5 км. от п. Черемза подрядчиками разреза «Кузнецкий-Южный».

«Эти слухи рождают понимание у любого нормального человека, что там что-то ужасное творится, - написал Панов на своей странице в социальной сети Facebook. — Именно отсутствие должной информации рождает слухи. Так не должно быть, информация должна доводить до людей в полном объёме. Собственники разреза планировали ответить в СМИ подробно на каждый вопрос, но пока информации от них нет».

Панов подчеркнул, что данный вопрос касается развития промышленности региона, его экологии и безопасности жителей, поэтому он решил прокомментировать ситуацию.

По словам Андрея Панова, на сегодня все работы по строительству объекта остановлены, техника вывезена.

«При этом, по имеющейся информации, вся документация у предприятия в порядке. Но от инициативных граждан поступило много жалоб с различными версиями нарушений, которые сейчас проверяют компетентные органы, — подчеркнул он. — Теперь о нарушениях и слухах. Предприятие не перевело земли из категории «сельхоз» в категорию «пром» и начало строить линейный объект. Является ли это нарушением? Поясню: в данном случае предприятие начало работы на принадлежащих ему землях, купив их, либо взяв часть в аренду. Строительство линейного объекта допускается законом без перевода земель из категории «с/х» в «пром». Так что это не является нарушением. Есть мнение, что нельзя было начинать строить этот объект без проведения общественных слушаний. Это тоже не верно. Данный объект должен был быть построен на землях двух муниципальных образований (Мыски, Новокузнецкий район), в таком случае по закону обязательств проводить слушания перед началом строительства нет. Но тут есть один нюанс: ввести и эксплуатировать такую постройку без перевода земель в категорию «пром» будет нельзя. Вот это как раз будет нарушением!»

Замгубернатора Кузбасса также прокомментировал слух о том, что «начали ездить через старое кладбище, и оно теперь разрушено».

«Это не так. Проезд был осуществлён по существующей дороге, идущей вдоль кладбища. Никто новых дорог не строил, тем более разрушая при этом кладбище. Эта существующая много лет дорога была отсыпана и отгрейдирована, и стала от этого только лучше. Или пишут про отсыпку ядовитыми отходами дороги. Это тоже домыслы, на все используемые при отсыпке материалы есть сертификаты качества об их безопасности и допустимости их использования при отсыпке дорог. Или говорят о том, что раскопали захоронение сибирской язвы и теперь все в опасности. Это тоже домыслы, до него практически 2 км. И каждый понимает, что это очень далеко, чтобы внезапно раскопать. Или пишут, что сняли плодородный слой земли и продали его. Это тоже, мягко говоря, не правда. Эта земля нужна предприятию, никто её ни кому не продавал». Андрей Панов

Но есть, по словам Панова, и верная информация. На момент начала строительства предприятие должно было доставить технику и материалы на участок по дороге общего пользования, идущей рядом с п. Черемза. Жители потребовали возить по другой дороге. Инвестором совместно с районом была выбрана другая дорога, которая идёт частично вдоль реки и пересекает её практически вброд. Движение через реку, без обустройства сделанного по проекту и согласованного переезда, является нарушением. Минэкологии Кузбасса выявило этот факт и началась претензионная работа с исполнителем работ, чьи машины там проезжали.

«Также у данного предприятия несколько месяцев назад были выявлены нарушения с вырубкой лесных насаждений. Оно было за это оштрафовано, — уточнил чиновник. — Кроме того, понимая вину гендиректора в этом вопросе, собственник принял решение и сменил его. Других нарушений на данный момент не выявлено».