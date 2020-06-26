Париж, , 08:05 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон высоко оценил «замечательную» работу над Гражданской конвенцией по климату, подчеркнув при этом важность «консультаций в парламенте» перед возможным референдумом, сообщает Le Figaro.

«Эммануэль Макрон не исключил идею референдума в отношении предложений, вытекающих из этой конвенции. Но глава государства заранее настаивал на консультации с парламентом и территориями», — заявил Бертран Панчер, из группы «Свобода и территории».

«Мы очень довольны этим демократическим экспериментом. Работа была сделана серьезно, с большой отдачей», — отметили в окружении президента.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франциипредставит «первый ответ» в отношении Гражданкой конвенции по климату 29 июня 2020 года.

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