Нью-Дели, , 08:06 — REGNUM МИД Индии 25 июня предупредил Китай о негативных последствиях для отношений двух стран отказа выполнять достигнутые договоренности об отводе войск от линии действительного контроля в Восточном Ладакхе. Об этом со ссылкой на официального представителя министерства иностранных дел страны Анурага Шриваставы 26 июня сообщает газета The Times of India.

«Мы ожидаем, что китайская сторона понимает это и обеспечит скорейшее восстановление мира и спокойствия на границе», — приводит издание слова дипломата, подчеркивающего, что сохранение военного противостояния в месте конфликта «нанесёт ущерб развитию двусторонних отношений».

По заявлению Шриваставы, Китай сосредоточивает войска и вооружения вдоль означенной линии с начала мая, что «не соответствует положениям наших двусторонних договоренностей», и именно действия Китая привели к напряженности в регионе, столкновениям и гибели военнослужащие двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ответственность за столкновения на границе Индии и Китая в долине реки Галван китайская сторона полностью возложила на Нью-Дели. По словам официального представителя минобороны Китая, старшего полковника У Цяня, инцидент произошёл на китайской стороне от признанной Китаем и Индией линии.

Ранее восстановить статус-кво на линии действительного контроля в Ладакхе потребовали представители армейского командования Индии.

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Напомним, конфликт между китайскими и индийскими пограничниками произошёл в июне в долине Галван в области Ладакх, где проходит линия фактического контроля, заменяющая границу между государствами. При этом военнослужащие не применяли огнестрельного оружия, сойдясь врукопашную. Со стороны Индии сообщили о 20 погибших в результате столкновения.

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