Вашингтон, , 07:38 — REGNUM Вакцина против коронавирусной инфекции может оказаться неэффективной для предотвращения распространения SARS-CoV-2, заявил основатель компании Microsoft Билл Гейтс в эфире телеканала CNN.

Он сообщил, что разработчики вакцин от COVID-19 ориентируются на две цели — предотвращение заболевания для вакцинируемого и предотвращения дальнейшей передачи вируса другим.

«В первом случае не гарантируется, что вакцина будет идеальным блокировщиком передачи инфекции», — заявил он.

Гейтс добавил, что выработанный иммунитет к COVID-19 может защитить от повторного заражения коронавирусом нового типа в течение одного года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в Соединенных Штатах вакцина может появиться к концу 2020 года.

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