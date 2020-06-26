Токио, , 07:07 — REGNUM Правительство Японии не принимает действия России, связанные с проведением геологоразведочных работ в Охотском море, в том числе в районе южных Курильских островов. Об этом 26 июня заявил журналистам генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга.

«Семнадцатого июня мы сделали представление в связи с тем, что это не совпадает с позицией нашей страны по четырем северным островам и не может быть принято», — сказал он.

Суга добавил, что Япония намерена продолжить переговоры с Россией, которые урегулируют якобы существующий территориальный спор.

Напомним, четыре острова Курильской гряды были присоединены Советским Союзом по итогам Второй мировой войны. Тем не менее, политическая элита Японии регулярно поднимает данный вопрос, не соглашаясь признать данный факт свершившимся.

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